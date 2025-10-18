早くも現場復帰となるのだろうか。『BBC』はウェストハムを解任され、フリーとなっているグレアム・ポッター氏がスウェーデン代表の新指揮官に就任する可能性を報じた。リヴァプールのアレクサンデル・イサク、アーセナルのヴィクトル・ギェケレシュ、トッテナムのルーカス・ベリヴァルとプレミアで活躍する選手が揃うスウェーデン代表だが、2026年W杯に向けた欧州予選では4試合を終えて1分3敗、グループBでは最下位に沈んでいる。