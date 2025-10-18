トッテナムなどで活躍した元イングランド代表MFポール・ガスコイン氏。アルコール依存症に悩まされてきた同氏は新著『Eight』のなかでも、依存症との個人的な闘いについて綴っている。しかし、飲酒自体をやめる気はないようだ。英『Mirror』のインタビューのなかで、もう何も隠すことはないとガスコイン氏はあけすけに語っている。「ジミー・グリーブスは酒をやめたが、それはジミー・グリーブスだ。私はジミー・グリーブスでもジ