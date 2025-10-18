アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスは来年のW杯に向けた思いを語った。英『Daily Mail』が報じている。昨夏のEUROでは決勝でスペイン代表に敗れ、またしてもタイトルにあと一歩届かなかったイングランド。その後指揮官をガレス・サウスゲイトからトーマス・トゥヘルに代える決断を下し、2026年のW杯に向けて新たな時代をスタートさせた。W杯欧州予選ではグループK6試合を終えて、全勝。18ゴール無失点という