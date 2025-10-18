ニューカッスルはイタリア代表MFサンドロ・トナーリ（25）と新契約を結びたいと考えているようだ。英『Football Insider』が報じている。2023年にACミランからニューカッスルにやってきたトナーリ。その後、賭博行為を行っていたことが明らかになり、10カ月の出場停止処分を受けたため、加入1年目はほとんどプレイしていなかった。しかし、昨シーズンは公式戦45試合に出場し6ゴール3アシストをマーク。カラバオカップ優勝に貢献す