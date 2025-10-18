インディゴは、エアバスA350−900型機30機を確定発注した。6月に締結した覚書を確定発注としたもので、エアバスA350型機の発注総数は60機に拡大した。インディゴは2024年4月、エアバスA350-900型機を30機確定発注し、70機のオプションも有していた。このうち30機を確定発注に転換する。初号機の受領は2027年を予定している。長距離路線の就航を見込んたもので、3月から順次ウェットリースによりワイドボディ機6機を導入し、ヨーロ