１０月１８日の京都８Ｒ・なでしこ賞（２歳１勝クラス、ダート１４００メートル＝７頭立て）は、４番人気のローズカリス（牝、栗東・大橋勇樹厩舎、父カリフォルニアクローム）が逃げ切った。勝ち時計は１分２４秒７（稍重）。好スタートを決めて、自然とハナへ。６００メートル通過３６秒０のマイペースに持ち込み、４角を回っても脚いろには余裕があった。直線では鋭く脚を伸ばし、２着ブロンテス（古川吉洋騎手）に１馬身半