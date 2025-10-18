DeNAの三浦大輔監督（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。改めてファンに感謝の思いをつづった。DeNAは前日、クライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージで阪神に敗退。今季限りでの辞任を決めていた三浦監督にとっても最終戦となり、甲子園では敵味方関係なくファンからねぎらいの拍手が沸き起こった。一夜明けたこの日、三浦監督はインスタグラムを更新。「たくさんの応援ありがとうございました！感謝で