◆第９回ジ・エベレスト・豪Ｇ１（１０月１８日、ランドウィック競馬場・芝１２００メートル、良）総額２０００万豪ドル（約１９億４５００万円）という世界最高賞金額の短距離レースが１２頭立てで行われ、香港最強スプリンターのカーインラインジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が制覇した。３番手から進め、直線では先に先頭に立ったオーバーパス（ジョシュア・パー騎手）をかわし、ゴール前