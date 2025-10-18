第11回全日本実業団対抗女子駅伝予選会となるプリンセス駅伝 in 宗像・福津（19日）に出場する31チームの区間エントリーを日本実業団連合が18日に発表。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果先月、34年ぶりに東京で開催された世界陸上の女子マラソンで7位入賞を果たした大塚製薬の小林香菜（24）は5区に。オレゴン、ブダペストの世界陸上マラソン代表のダイハツ・松田瑞生（30）と激突する。また三