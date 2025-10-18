ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。シャンパンファイトで楽しむ選手たちの写真を公開した。ドジャースはこの日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に勝利。4連勝でシリーズ突破を決め、ワールドシリーズ進出が決定した。試合後には今季4度目のシャンパンファイトを行い、勝利の美酒に酔いしれた。スネルは山本由伸が日本のメディアのインタ