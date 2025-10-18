◇アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 オーストラリアA代表71-7JAPAN XV(18日、ヨドコウ桜スタジアム)今回、将来の日本代表の中核を担う若手中心のメンバーで構成されたJAPAN XVはオーストラリア代表のセカンドチーム、オーストラリアA代表と対戦しました。JAPAN XVは立ち上がり6分にフォワードの攻撃でトライを奪われると、14分にはバックスの展開から相手フルバックに長い距離を走られ、左隅へトライ。さらに17分と20分