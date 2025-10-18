¡ÖºÇ¸å¤Î¤ªÊ¢¡Ø¥Ý¥ó¡ª¡Ù¤¬¡Ä♡¡×½÷»Ò¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹âÍüº»Íå¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖJetsËº¤ì¤¬¤Á¤Ê»ä¡£º£²ó¤Î»¥ËÚ¤Ï¹Ó°æ»³¤Ç°ì²ó¤ÎÁ°²Ê»ý¤Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¹õ¿§¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢·¤²¼¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÁáÁ÷¤ê¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤«¤é²ÚÎï¤ËÈô¤ÓÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤