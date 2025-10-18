ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は１７日（日本時間１８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦で５―１の９回に５番で登板し、１回を１安打無失点だった。チームはそのまま逃げ切り、４連勝で２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めた。９球で締めた。メジャー初の連投で９回のマウンドに上がった。４番コントレラスは４球目、高めのスプリットを中前に運ばれた。