川田将雅騎手（栗東・フリー）が、１０月１８日の東京３Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝８頭立て）で、ダノンセフィーロ（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）に騎乗し、２００４年３月７日の初騎乗からＪＲＡ通算１万３０００回騎乗を達成した。史上３０人目、現役では１８人目。ＪＲＡ通算２２１１勝。重賞は１５０勝（うちＧ１・２９勝）。