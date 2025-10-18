秋の味覚といえば、やっぱりきのこ。香り豊かなしいたけとしめじをたっぷり使った『きのこ天津飯』は、やさしいだしの旨みがふんわり卵と相性ぴったり。とろとろのあんがからんだご飯に、思わずにんまりしてしまいます。なじみのある食材だけなのに、このおいしさ、まさに反則級です！『きのこ天津飯』のレシピ材料（2人分）生しいたけ……4個 しめじ……1パック（約100g） 万能ねぎ……1/4束（約25g） 卵……4個 温かいご飯……30