◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)勝てば2年連続で日本シリーズに進出が決まるソフトバンクが、初回に幸先よく先制しました。初回、2アウト1塁の場面で打席には4番・中村晃選手。ここまでのCS2試合では7打数無安打に抑えられていましたが、追い込まれてからの5球目、152キロのストレートをライトへはじき返し、先制のタイムリー3ベースヒット。プロ18年目、35歳の