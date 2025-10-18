「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）ロッテ前監督の吉井理人氏がグラウンドを訪れ、日本ハムの練習後に新庄剛志監督と談笑した。引き揚げる新庄監督にスーツ姿で歩み寄ると、わずかな時間ながら会話をかわした。今月上旬までペナントレースを戦っていた２人の間に、なごやかなムードが漂っていた。