俳優の照英さんが、先日20歳の長寿を迎えた愛犬テンの他界を報告しました。 【写真を見る】【 照英 】愛犬テン、旅立つ「20歳10日の生涯でした」と報告「家族全員はテンと出会えて20年ずっと幸せでした」照英さんは「2025年10月8日に20歳を迎えたばかりの愛犬テンですが、本日10月18日永眠致しました。」「20歳10日の生涯でした。」と報告しました。 そして「私達、家族全員はテンと出会えて20年ずっと幸せでした。」