女優矢野ななか（20）が18日、都内でファースト写真集「ケレン」（講談社）発売記念イベントを行い、ドジャース大谷翔平投手にもあやかった女優とグラビアでの二刀流の飛躍を誓った。22年にドラマデビューし、14日に20歳を迎えたばかりの若手注目女優。「コンプレックスが強みに変わった」というグラビアでも存在感をみせており、写真集では“人生初下乳カット”など過去最大露出に挑戦している。イベント前の18日午前中（日本時間