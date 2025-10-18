もういらないから捨てておいて母親が注意した宿題中のスマホいじり。直後、小5の娘が呟いた絶望の言葉とは／娘に死にたいと言われました 不登校の理由（1）「あーあ、もう…死んじゃおっかな」ある日の宿題中にそう呟いた、小学5年生の真奈。「冗談でもそんなこと言わないで」と母親は注意しつつやり過ごしますが、その日を境に、真奈は学校へ行くのをやめてしまいました。成績優秀で友達も多く、親とも良好な関係を築いていたはず