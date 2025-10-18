[10.18 J3第32節](白波スタ)※15:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 16 山内康太DF 3 杉井颯DF 7 千布一輝DF 28 ヘナンDF 44 青木義孝MF 6 渡邉英祐MF 14 吉尾虹樹MF 20 圓道将良MF 73 田中稔也FW 9 アンジェロッティFW 18 河村慶人控えGK 1 藤嶋栄介DF 21 相馬丞DF 23 小島凛士郎DF 29 岡崎慎MF 15 井堀二昭MF 19 稲葉修土FW 10 武星弥FW 36 米澤令衣FW 92 ンドカ・チャールス監督相馬直樹[