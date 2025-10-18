札幌市手稲区手稲金山の高齢者施設の近くに2025年10月18日、クマ1頭が出没し居座りました。ハンターが発砲しクマは駆除されました。札幌市によりますと、18日午前11時15分すぎ、高齢者施設のベランダからハンターが猟銃一発を発砲しクマに命中したということです。その後、午後1時前に藪の中でハンターが二発目、三発目を発砲し、クマ1頭を駆除したということです。警察官の命令で発砲する警察官職務執行法や自