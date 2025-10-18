「RKKまつり」が10月18日から始まり、熊本市の花畑広場では午前中から多くの人で賑わっています。 【写真を見る】「RKKまつり」花畑広場で開幕 ファンと出演者の交流楽しんで午後7時から「DJ KOO」さんのライブも 会場の花畑広場一帯ではステージイベントやラジオの公開生放送などが行われていて、訪れた人たちがRKKのテレビやラジオ番組に出演しているタレントやアナウンサーとの交流を楽しんでいました。 また