女優矢野ななか（20）が18日、都内でファースト写真集「ケレン」（講談社）発売記念イベント前に取材に応じ“人生初下乳カット”など限界露出に挑戦した1冊の見どころを語った。タイトルは、派手な振る舞いや魅力、ごまかしなどを意味する「けれん味」から。複数の候補の中から選び「字面もかわいいなと思いましたし、等身大の写真集ということで決めました」と話した。注目ポイントは「おっぱいの丸さ」といい「おわん型おっぱい