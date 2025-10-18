ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¡Ê63¡Ë¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÂ³¡¹¤È¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÂç³èÌö¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¾®Âô¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤µ¤ó¡ªº£Ä«¤Ï¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¹Ô¤«¤º¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÄå»¡w¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢MLB¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÐ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ò¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¡º£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÁê¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤µ¤¡¡¢ÂçÃ«º£Æü·è¤á¤Á¤ã¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò