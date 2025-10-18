なぜ男性は浮気心を起こしてしまうことがあるのでしょうか？もしかしたら、自分の彼女に対して何か不満を抱えていることがきっかけということもあるでしょう。そこで今回は、浮気相手の女性に男性が「求めてしまうこと」を紹介します。癒されたい浮気する男性の多くは、浮気相手の女性に癒しを求めてしまいます。きっと仕事でストレスを抱えていたり、家での居場所がなかったりといった現実がそうさせるのでしょう。恋愛のドキドキ