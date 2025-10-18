「いつか」を実現させた方から連絡をいただくと「おぉ〜」と気分は高まります。「いつか」は、なかなかやってこないので。全国各地に約一週間単位で滞在し、住むように旅する企画で三重県多気町に滞在した時のこと。お世話になった多気町役場の方と、酒を酌み交わしながら、私が飼っているヤギの話で盛り上がったことがありました。滞在先の近くに豆料理中心のビュッフェを提供する人気店があり、その店でヤギを飼っていたからだっ