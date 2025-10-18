日本維新の会の吉村洋文代表と国民民主党の玉木雄一郎代表が１８日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に時間差で生出演した。国民は自民党と政策が近いとされ、玉木氏は「総理大臣になる覚悟があります」と発言。一方で立憲民主党、国民、維新で３党協議を進めていたが、維新が自民と急接近したことで玉木氏は「二枚舌」と批判していた。先に出演した吉村氏は二枚舌発言に対して「他党の批判をするよ