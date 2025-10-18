東ＭＡＸことタレントの東貴博が１８日、ブログを更新し、ドジャース・大谷翔平投手の大活躍についてつづった。大谷は１７日（日本時間１８日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦（ドジャー・スタジアム）に二刀流で出場。投手としては６回０／３を２安打無失点、１０奪三振、無四球の快投。打者としては３本塁打を放つ活躍を見せた。５―１で勝利したドジャースは対戦成績を４勝０敗とし、２季連続のワールド