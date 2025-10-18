姿勢の崩れが気になる人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】。寝たままの姿勢で背骨をひとつずつ持ち上げていくことで、理想的なS字カーブの背中をつくりながら、お腹・ヒップ・太ももの裏、さらに骨盤底筋群まで一気に引き締められます。また、反り腰や猫背の改善だけでなく、代謝アップやヒップアップ効果も期待できるのも魅力です。🌼体重そのままなのに“痩せた？”と言われる！マイナス３kg級