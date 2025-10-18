Á´¹ñ¤ÎÆ»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÆ»¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¡È´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¡É¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏÆ»¾ðÊó¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ë6º¹Ï©¤Î´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¤¬¡©ÅÁÅýÅª¿À»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤â¡ÚÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Û ¤Ê¤¼½¸Íî¤ÎÃæ¤Ë6º¹Ï©¤¬¡ª¡©Æ»¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ °¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤ÎÌð¹çÄ®¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¤Ë¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ