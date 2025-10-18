東京１１Ｒ・富士ステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝ウンブライル前走の関越Ｓ（８月９日、新潟・芝１８００メートル）で２２年のもみじＳ以来となる３勝目を挙げたロードカナロア産駒。この間にＧ１（ＮＨＫマイルＣ）で２着もあったが、白星は実に２年１０か月ぶりだった。終始外に馬を置かず、もまれない位置で運んだことも勝因。直線で駆使した上がり最速タイ３２秒３の末脚には確実な復調を感じた。初コンビだった戸崎騎手は