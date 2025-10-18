【モデルプレス＝2025/10/18】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が10月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。大胆なヘアカラーでのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】CUTIE STREETメンバー、雰囲気ガラリのヘアスタイル◆きゅーすと真鍋凪咲、オレンジヘア披露 真鍋は、オレンジの絵文字などとともに、オレンジのロングヘアの写真を公開。大きなレースのリボンを頭に付け、繊