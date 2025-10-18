◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―日本ハム（１８日・ひむか）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が３番手で登板して、２回３安打１失点も４つの三振を奪った。１―１の５回から３番手でマウンドへ。この回の先頭・浜田を見逃し三振。続く９番・中島卓には四球を与えたが、１番・星野を見逃し三振。２番・有薗は空振り三振とアウト３つを三振で奪った。同点のまま迎えた６回は先頭から連打を浴びるなどして１死一、三塁で