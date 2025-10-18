◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第４戦ソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手が先制打を放った。初回２死一塁で右翼線への適時三塁打。今季１３打数６安打１本塁打と相性のよかった北山の１５２キロを捉えた。これが、このＣＳ初安打。第１戦は３打数無安打で第２戦は４打席連続三振を喫し、第３戦はスタメンを外れたが、４番に戻って快音を鳴