１７日、ハンガリー・ブダペストで、外国の来賓に「習近平国政運営を語る」第２巻のハンガリー語版を贈呈する中国の関係者。（ブダペスト＝新華社配信）【新華社ブダペスト10月18日】ハンガリーの首都ブダペストで17日、「習近平国政運営を語る」第2巻のハンガリー語版出版記念式典と中国ハンガリー国政運営シンポジウムが開催され、両国各界の代表200人余りが出席した。１７日、ブダペストで、中国とハンガリーの国政運営の