テニス女子の大坂なおみ（２７）が１８日、２０日に開幕する東レパンパシフィックオープン（有明コロシアム）を欠場することを発表した。大坂は現在大坂で開催中のジャパンオープンに出場していたが、２回戦で左脚を負傷。準々決勝を棄権していた。大会を通じて「東京での試合を棄権するのは残念ですが、医療専門家とチームのアドバイスを受け、これ以上の怪我を防ぐためには休養と回復が最善だと判断しました。選手とファン