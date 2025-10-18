◇東京六大学野球秋季リーグ戦第6週第1日1回戦早大 2―9 明大（2025年10月18日神宮）早大は投手陣が17安打を浴びて明大に完敗した。「全体的に明治の圧を感じた。春、悔しい思いをしてきたから凄い気迫で来るのを、こちらとしては跳ね返さないといけなかった」と小宮山悟監督。ドラフト候補のエース伊藤樹（4年＝仙台育英）が7失点と崩れた。4失点したところで続投し、6回に2本塁打を浴びたが「タツキ（伊藤）以上の投手