◇男子ゴルフツアー日本オープン第3日（2025年10月18日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）最終組が9ホールを終えた時点で、5位から出た清水大成（26＝ロピア）が5つ伸ばし通算6アンダーで単独首位に立っている。金子駆大（23＝NTPホールディングス）が1つ伸ばし4アンダーで2打差の2位。河本力（25＝大和証券）と原敏之（34＝YAGOKORO）が3アンダーで3打差の3位。小平智（36＝Admiral）、永野竜太郎（37＝フリー）