女性組ダンス＆ボーカルグループ「E-girls」の元メンバーで、第1子の妊娠を公表しているYURINO（29）が16日、Instagramを更新。タトゥーが見えるビキニショットを披露し、「おなかおっきい！」「ステキ！すくすく育ってるね」など、反響が寄せられている。【映像】YURINO、大きいお腹やタトゥーが印象的な水着ショット2024年2月、アーティストのvividboooy（29）と結婚したYURINO。これまで、Instagramで、YURINOがタトゥーを