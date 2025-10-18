前年よりインフルエンザの流行が早まる中、鼻にスプレーするだけの、痛くない予防接種「フルミスト」が注目されています。【写真を見る】「フルミスト」の対象年齢や費用、注意点は？注目のインフル対策“痛くない予防接種”「フルミスト」インフルエンザの感染者数が8週連続で増加。例年より早く流行する中、“痛くない予防接種”が注目されています。病院の待合室で不安げな表情の子どもたち。このあと、インフルエンザの予防