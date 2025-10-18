香淳皇后の生涯を記した公式記録「香淳皇后実録」が10月９日に宮内庁のホームページで公開されました。実録から、生涯が“学びの日々”であったこと、家族を大切にしていたことなどが浮かび上がりました。戦後、新しい“皇后像”を示したその素顔に迫ります。■天皇陛下の祖母、香淳皇后の生涯を記した「香淳皇后実録」公開――こちらの建物はなんでしょうか。「桃華楽堂」という、皇居の東御苑にある音楽堂です。昭和天皇の后で、