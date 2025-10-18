「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で２年連続のワールシリーズ進出を決めた。初の連投で４点リードの九回を無失点で締めた佐々木朗希投手について、デーブ・ロバーツ監督は「今夜のロウキを見て私は完全に自信を持ちました」と語った。リーグ優勝を決める最終回のマウンド。前日に登板していた佐々木をロバーツ監督は迷わず送り出した。八回から準備