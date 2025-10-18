9月、干ばつの影響で取水の問題が発生した米ハワイ州マウイ島。PGAツアーは2026年シーズンの開幕戦「ザ・セントリー」をカパルア・プランテーションコースでの開催を見送ることを発表した。【写真】松山英樹の最新セッティング！直線的なフェースアングルに注目代替えとなるコースを探しているPGAツアーだが、決定から1か月が過ぎた現在も開催コースの発表はない。1月8〜11日と開幕まで2か月半と迫る中、大会開催が危ぶまれている