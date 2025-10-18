＜BMW女子選手権3日目◇18日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第3ラウンドが進行している。【写真】カッコイイ！コースには高級車がいっぱい全組が前半の競技を終え、キム・セヨン（韓国）とブルック・マシューズ（米国）がトータル17アンダーで首位に並んでいる。日本勢は畑岡奈紗が首位と2打差のトータル15アンダー・3位、竹田麗央がトータル13アンダー・4位タイと上位につけている。