◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは投打二刀流で出場した大谷翔平選手の活躍もあり、リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利。ブリュワーズに無傷の4連勝で、2年連続のワールドシリーズ進出を決めました。試合後、会見に臨んだブリュワーズのパット・マーフィー監督は、大谷選手を絶賛。これまで不振に苦しんでいた大谷選手に対し、マーフィー監督は