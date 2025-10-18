１７日午前１０時４０分頃、岡山市中区乙多見の量販店「ティオ東岡山店」で同市中区、無職男性（９３）が運転していた乗用車が店舗の入り口や民家などに衝突した。男性は軽傷。同乗者はなく、買い物客や住人にもけがはなかった。岡山中央署によると、男性は駐車場で車をバックさせたところ、店舗入り口のガラス扉に衝突した。その後、前進し、駐車していた軽自動車にぶつかりながら約４０メートル直進。駐車場のフェンスを突き