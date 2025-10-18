俳優の猪塚健太（39）が18日、都内でファースト写真集「Thank you ALL！」（シンコーミュージック・エンタテイメント刊）発売記念会見に出席した。8日に発売された同作は、今年2月に台湾で撮影された。台北市内の街並みや大坪海岸などさまざまな場所を巡り、バリエーション豊かな写真が収録されている。「39歳になり“サンキュー”年と言うことで、40歳でもなく何周年でもなく。感謝の気持ちを普段から持っているのですが、何かお