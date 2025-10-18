マリナーズは１７日（日本時間１８日）、本拠地シアトルでのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第５戦で６―２で逆転勝ち。対戦成績を３勝２敗とし、悲願のワールドシリーズ（ＷＳ）出場に王手をかけた。第６戦は１９日（同２０日）、敵地トロントで行われる。この日も先制したのはマリナーズだった。２回先頭、６番スアレスが先発右腕ガウスマンの初球、真ん中高めのフォーシームを捉え、左翼席へポス