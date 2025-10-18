大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、ロシアのモスクワを訪れた様子を公開した。豊ノ島は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日は、テレビ出演２本、新聞社２社、インタビュー２社、そして、トレチャコフ美術館で撮影と大忙し！日本にいる時より忙しい・・・。日本でもこうなってみたいものです。泣」と記し、元・大喜鵬の山口雅弘さんと現地のテレビに出演した写真を投稿。「美術館は正直興味なかった